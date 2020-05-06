Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

Уточняется, что столкновения с полицией произошли в пригороде Афин.

Несколько сотен молодых людей собрались на вечеринку, не обращая внимания на карантинные ограничения.

По информации полиции, около 400 человек после приезда правоохранителей начали бросать в них камни и бутылки. При этом полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

В свою очередь мэр города заявил, что молодежь собралась на площади из-за призыва в социальных сетях. Он также призвал правительство принять меры для того, чтобы защитить регион от беззакония.

По мнению местной власти, подобные инциденты являются “бомбой для передачи коронавируса”.