Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.
Уточняется, что столкновения с полицией произошли в пригороде Афин.
Несколько сотен молодых людей собрались на вечеринку, не обращая внимания на карантинные ограничения.
По информации полиции, около 400 человек после приезда правоохранителей начали бросать в них камни и бутылки. При этом полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
В свою очередь мэр города заявил, что молодежь собралась на площади из-за призыва в социальных сетях. Он также призвал правительство принять меры для того, чтобы защитить регион от беззакония.
По мнению местной власти, подобные инциденты являются “бомбой для передачи коронавируса”.
- В Украине по состоянию на утро 6 мая зафиксировано 13 тысяч 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 487 новых случаев.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.