Об этом сообщает BBC.

В северо-западном городе Флорина были зафиксированы низкие температуры до -19°C. Снег нарушил работу транспорта и приостановил вакцинацию населения от коронавируса.

Как минимум три человека погибли из-за низких температур; в греческие лагеря для беженцев отправлены обогреватели, спальные мешки и одеяла.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал людей оставаться дома.

“Больше всего опасений вызывают электросети. Чтобы решить эту проблему нам понадобится терпение, происходит что-то действительно исключительное”, – сказал он после экстренного заседания кабинета министров.

По данным полиции, поступило около 250 звонков о помощи от людей, оказавшихся запертыми в машинах и домах.