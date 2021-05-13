В США провели дослідження, проаналізувавши грудне молоко 50 жінок на предмет наявності там токсинів. Виявилося, що токсини були у всіх зразках. Іноді, їх рівень був вищим у 2 тисячі разів.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на матеріал в журналі Environmental Science and Technology.

Токсин, який знайшли вчені, небезпечний навіть для питної води.

Автори дослідження вказали, що такі результати потенційно загрожують здоров’ю новонароджених.

“Дослідження свідчить, що забруднення грудного молока токсинами PFAS, вірогідно, є у всіх американських жінок…. Ці хімічні елементи забруднюють навіть те, що має бути ідеальною їжею від природи”, – сказала співавторка дослідження Еріка Шредер, наукова керівниця компанії Toxic Free Future.

PFAS – токсини, які складаються приблизно з 9 тисяч елементів. Їх використовують для виготовлення таких продуктів, як пакування продуктів, одягу, килимів.

Їх називають “вічними хімічними елементами”, оскільки вони не руйнуються природнім шляхом і надовго можуть залишатися в людському організмі. Через ці токсини може розвиватися рак, можуть з’явитися хвороби печінки, щитоподібної залози, різко зменшитися кількість сперматозоїдів.

Вчені зауважили, що досі не існувало чіткого критерію стосовно того, яка кількість токсину допустима для грудного молока. В питній воді це 1 ppt, а в грудному молоці було зафіксовано від 50 до 1850ppt.