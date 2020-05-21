Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает грузинское издание “Грузия Онлайн”.

“Конечно, мы все хорошо понимаем, что вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже, но в то же время мы понимаем, что должны медленно, но очень осторожно поворачивать страну к нормальной жизни… Поэтому правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час”, – сказал глава правительства.

Отмечается, что чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса было объявлено 21 марта и продолжается на протяжении уже двух месяцев.

Срок действия чрезвычайного положения заканчивается завтра, 22 мая.

Напомним, что украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.