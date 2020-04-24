Правительство Грузии объявило о намерениях облегчать карантинные ограничения уже с 27 апреля.

Об этом сообщает грузинский сайт “Новости-Грузия”.

Уточняется, что с понедельника, 27 апреля, в стране будет снят запрет на передвижение легковых автомобилей, который был введен 17 апреля. Также работу возобновят такси.

Помимо того, в Грузии с 27 апреля возобновятся розничные и оптовые онлайн-продажи, а также доставка любых товаров.

При этом точная дата начала второго этапа смягчения карантина пока еще не определена. Предполагается, что вторая фаза начнется с 4 мая.

На втором этапе смягчения карантина в Грузии планируют открыть автосервисы, автомойки, сервисы ремонта бытовой и компьютерной техники, а также магазины строительных материалов.

“Второй этап снятия ограничений, предположительно, будет через две недели, однако это произойдет при полной оценке эпидемиологической ситуации”, – заявил премьер-министр Георгий Гахария.

Уже на четвертом этапе снятия ограничений в Грузии планируют возобновить работу ресторанов открытого типа, торговых центров, салонов красоты и все объектов финансового обслуживания.

Открыть бары и рестораны без летних площадок, а также крытые рынки предполагается на пятом этапе.

В последнюю очередь в Грузии намерены открывать отели и казино, а также возобновлять проведения спортивных и развлекательных мероприятий.