Об этом сообщает News Tbilisi.
Данные о заражении подтвердил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Он отметил, что заразившийся подросток, у которого подтвердился коронавирус, был в группе из пяти человек, которые находились в самоизоляции из-за контакта с пациентом, прибывшим из Италии.
С подозрением на коронавирус также изолировали маму подростка и близких родственников – пять человек.
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