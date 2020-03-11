В Грузии подтвердили случай заражения коронавирусом у 12-летнего мальчика, племянника женщины, вернувшейся из Италии с коронавирусом.

Об этом сообщает News Tbilisi.

Данные о заражении подтвердил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Он отметил, что заразившийся подросток, у которого подтвердился коронавирус, был в группе из пяти человек, которые находились в самоизоляции из-за контакта с пациентом, прибывшим из Италии.

С подозрением на коронавирус также изолировали маму подростка и близких родственников – пять человек.