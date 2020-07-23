Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства заявил о резком ухудшении ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил “Первый канал Грузии”.

“Сегодня нам приходится начинать с разговора об эпидемиологической ситуации. Вчера было 24 случая, сегодня 12. В последние дни, к сожалению, в стране фиксируется резкое увеличение инфицирования коронавирусом, на что надо обратить внимание”, – заявил Гахария.

Глава правительства также добавил, что гражданам страны следует соблюдать бдительность.

“Несмотря на то, что мы владеем ситуацией и контролируем скорость распространения вируса, нам нужно быть внимательными”, – сказал он.

Отмечается, что на данный момент в Грузии зафиксировано 1085 подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. 16 людей в стране умерли от COVID-19.