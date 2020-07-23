Об этом сообщил “Первый канал Грузии”.
“Сегодня нам приходится начинать с разговора об эпидемиологической ситуации. Вчера было 24 случая, сегодня 12. В последние дни, к сожалению, в стране фиксируется резкое увеличение инфицирования коронавирусом, на что надо обратить внимание”, – заявил Гахария.
Глава правительства также добавил, что гражданам страны следует соблюдать бдительность.
“Несмотря на то, что мы владеем ситуацией и контролируем скорость распространения вируса, нам нужно быть внимательными”, – сказал он.
Отмечается, что на данный момент в Грузии зафиксировано 1085 подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. 16 людей в стране умерли от COVID-19.
- Власти Грузии приняли решение до 31 августа приостановить выполнение большинства международных авиарейсов несмотря на то, что ранее планировали открыть страну в начале июля.