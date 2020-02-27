В Грузии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеканал Rustavi со ссылкой на заявление главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе.

Вирус выявили у гражданина Грузии, который накануне приехал из Ирана через азербайджанскую границу. Его поместили на карантин.

Пограничников, которые контактировали с больным, также изолируют.

Сообщается, что сейчас здоровью пациента ничего не угрожает.

“Я хочу заверить наших граждан, у нас нет повода для паники, потому что наше правительство делает все, и мы принимаем все меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в Грузии”, – сказала Екатерина Тикарадзе.