Об этом сообщает телеканал Rustavi со ссылкой на заявление главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе.
Вирус выявили у гражданина Грузии, который накануне приехал из Ирана через азербайджанскую границу. Его поместили на карантин.
Пограничников, которые контактировали с больным, также изолируют.
Сообщается, что сейчас здоровью пациента ничего не угрожает.
“Я хочу заверить наших граждан, у нас нет повода для паники, потому что наше правительство делает все, и мы принимаем все меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в Грузии”, – сказала Екатерина Тикарадзе.
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