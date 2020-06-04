С 1 июля Грузия планирует начать принимать туристов, но пускать на территорию страны будут только тех, у кого есть негативный результат теста на COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Важно, что это должен быть анализ ПЦР-теста, актуален в течение 72 часов. В противном случае, туриста в страну не пустят.

“Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила”, – заявил Гахария.

Также он отметил, что Грузия намерена поддерживать задекларированный туристический бренд как “чистой от коронавируса” страны.

Он сделал акцент на том, что открытие туристического сезона в Грузии с 1 июля подразумевается так называемый «чистый коридор», а не бесконтрольный въезд иностранцев.

Туристов в Грузии будут размещать на территории так называемых “зеленых зон”. Это гостиничные комплексы, которые получат соответствующее разрешение от Минздрава по итогам проверки на выполнение всех протоколов, касающихся скрининга, организации питания, транспорта и других требований, направленных на превенцию распространения вируса.