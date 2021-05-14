У Х'юстоні (штат Техас) поліції досі не вдалося знайти тигра, якого три дні тому відпустив його господар.

Про це повідомляє TMZ.

Віктор Гюго Куевас, якого сусіди назвали власником тигра, відмовляється від дикого звіра та стверджує, що не знає про що йдеться.

Сусіди стверджують, що Куевас сказав тигру залізти до його позашляховика та кудись повіз. При цьому, один із сусідів ледь не застрелив тигра.

Однак адвокат Куеваса каже, що це брехня, і його клієнт не знає, про що йдеться.

Загублений тигр – 9-місячний самець, який може відкликатися на кличку Індія.