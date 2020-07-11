Жители Хабаовска сегодня митинговали в поддержку арестованного по обвинению в организации двух убийств губернатора Сергея Фургала. По разным оценкам, на митинг вышли от 5 до 35 тысяч горожан.

Об этом сообщает местное издание DVHAB.RU.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко оценила число собравшихся в 20 тысяч человек.

В управлении МВД по Хабаровскому краю сообщили, что на митинге были от 10 до 12 тысяч человек. Они назвали организаторами “акции” “команду Фургала”.

Но пресс-секретарь губернатора утверждает, что какого-то определенного организатора или лидера митинга не было, так как люди скооперировались самостоятельно, путем распространения информации в социальных сетях.

Участники митинга скандировали лозунги за Фургала и против президента России Владимира Путина.

Чтобы помешать митингующим, за день до митинга представители полиции оцепили забором городскую центральную площадь имени Ленина. Это было сделано под предлогом проведения дезинфекции во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Но это не остановило митингующих. Они прошли по центральным улицам города до площади Пушкина.

Несмотря на то, что из-за шествия пришлось остановить движение транспорта – это не вызвало негодования.

Частично митингующие были в защитных медицинских масках, а также пытались соблюдать социальную дистанцию.

Они несли в руках плакаты с надписями: “Фургала домой”, “Свободу Фургалу”, “Он не давал едросам воровать”.

Также толпа скандировала: “Путина в отставку!” и “Позор Москве!”

Шествие в Хабаровске в поддержку арестованного арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Люди идут по центральным улицам Хабаровска уже два часа. Кричат «Свободу Фургалу!» и требуют справедливого расследования. Видео от подписчика pic.twitter.com/EfHPJmh7Kl — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 11, 2020

Задержаний митингующих не происходило. После этого присутствующие сделали вывод, что, возможно, местная полиция поддерживает Фургала.

Спустя четыре часа митинга протестующие согласились подписать петицию за освобождение Фургала и начали расходиться.

Стоит напомнить, что Фургал стал губернатором Хабаровского края два года назад. Здесь его называли “народным губернатором”, а также говорили, что у него рейтинг выше, чем у президента Путина. На выборах он выиграл у Вячеслава Шпорта, которого поддерживал Кремль и “Единая Россия”.

В четверг, 9 июля, его задержали и отправили на самолете в Москву. В пятницу Фургала арестовал Басманный суд, предъявив обвинения в организации двух убийств, совершенных 15 лет назад.

По версии следствия, губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова, в 2004 – 2005 годах. Все они связаны с торговлей металлом, которой в то время занимался сам Фургал.

Фургал вину не признает. Его адвокат Борис Кожемякин сообщил, что в ходе закрытого судебного заседания губернатор заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Также сообщается, что задержаны еще четверо участников этого дела, которые и указали на Фургала, как организатора.