Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
Глава ОГА Алексей Кучер подписал распоряжение, согласно которому 26 сентября объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26.
Поэтому завтра на всей территории области будет приспущен Государственный Флаг с траурной лентой на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований рекомендовано отменить. Руководителям телеканалов и радиостанций — внести соответствующие изменения в программы.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.