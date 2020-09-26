Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Глава ОГА Алексей Кучер подписал распоряжение, согласно которому 26 сентября объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26.

Поэтому завтра на всей территории области будет приспущен Государственный Флаг с траурной лентой на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований рекомендовано отменить. Руководителям телеканалов и радиостанций — внести соответствующие изменения в программы.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.