Украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан организовал концерт в поддержку Антоненко. В нем приняли участие украинский поэт Артем Полежака, музыкальная группа “Папа Карло”, музыкант Олег Каданов, группа “Линия Маннергейма” и сам Жадан.

Харьков вышер за Рифа! Gepostet von Олег Скрипник am Dienstag, 17. Dezember 2019

По информации Скрипника, концерт в поддержку Riffmaster’а посетили более тысячи человек.

“Харьков показал себя! Нас было больше тысячи человек. Но на самом деле нас в разы и разы больше. Мы своих не сдаем. Риф этого не делал. Аваков — черт. Слава Украине!”, — прокомментировал он.

Напомним, накануне суд также арестовал на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.