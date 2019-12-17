Об этом сообщил в Facebook главный редактор местного новостного портала “057.ua” Олег Скрипник.
Напомним, в ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.
Украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан организовал концерт в поддержку Антоненко. В нем приняли участие украинский поэт Артем Полежака, музыкальная группа “Папа Карло”, музыкант Олег Каданов, группа “Линия Маннергейма” и сам Жадан.
Харьков вышер за Рифа!
Gepostet von Олег Скрипник am Dienstag, 17. Dezember 2019
По информации Скрипника, концерт в поддержку Riffmaster’а посетили более тысячи человек.
“Харьков показал себя! Нас было больше тысячи человек. Но на самом деле нас в разы и разы больше. Мы своих не сдаем. Риф этого не делал. Аваков — черт. Слава Украине!”, — прокомментировал он.
Напомним, накануне суд также арестовал на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.