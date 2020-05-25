В Харькове и Днепре после паузы из-за карантина возобновилась работа метрополитенов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

“Коммунальное предприятие “Харьковский метрополитен возобновляет перевозку пассажиров с 5:30 25 мая. Доступ и передвижение территорией метрополитена без одетого респиратора или защитной маски запрещено”, – говорится в сообщении.

В свою очередь городской голова Днепра Борис Филатов также сообщил об открытии метро в городе на своей странице в Facebook.

В Днепре запуск метро произошел в 15:00 25 мая.

“Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция”, – написал Филатов.