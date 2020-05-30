Об этом сообщает издание “Лига”.

Активисты и те, кто вложили деньги в B2B Jewelry, собрались около магазина на Павловской площади. Это произошло после сообщений о том, что магазин якобы закрывается, так как “обанкротился”.

На место приехали некие “спортсмены из Винницы”, как их назвали сами активисты, чтобы якобы “защищать магазин”.

Чтобы хоть как-то насолить приезжим, собравшиеся пробили колеса у четырех машин.

При этом в B2B Jewelry утверждают, что не закрывались, а работают в обычном режиме после ослабления карантина. Они отметили, что уже успели открыть два новых магазина в Сумской области, а также осуществили выплаты для 30 тысяч инвесторов.

На место в Харькове приехали представители Нацполиции.

“Сообщение о происшествии на площади Павловской поступило в полицию 28 мая около 17:00 от продавщицы ювелирного магазина. Женщина сообщила, что у здания собрались около 50 человек с требованиями закрыть магазин”, – говорится в пресс-релизе полиции Харьковской области.

Справка. Бренд B2B Jewelry, как финансовая пирамида, появился летом 2018 года. Организация предлагает вкладчикам кешбек за приобретенные у них товары, который превышает их стоимость. Также инвесторам продавали сертификаты на определенные суммы под 416% годовых.