На рынке "Барабашово" в Харькове из-за строительства новой дороги произошла драка со стрельбой между предпринимателями и муниципальной охраной.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харковський области.

“Сегодня, 27 февраля, на территории рынка “Барабашово” произошли столкновения между частными предпринимателями и охранным агентством. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на рынке собралось около 100 человек. На месте происшествия полицейские изъяли несколько резиновых дубинок, газовые баллончики.

Также сообщается, что во время конфликта произошла стрельба. Сейчас устанавливается, какой вид оружия был применен. Кроме того, в отдел полиции доставлены 20 человек, которые сейчас опрашиваются. От слезоточивого газа также пострадало несколько полицейских.

По данным местного издания NewsRoom, во время противостояния неизвестные подожгли входную арку на “Барабашово”.

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер намерен обсудить события вокруг “Барабшово” с президентом Владимиром Зеленским.

“Те события, которые происходят, недопустимы в цивилизованном мире, в цивилизованном городе – городе Харьков. Мы знаем о бенефициарах этой истории. Я призываю, обращаясь к ним, призываю Кернеса Геннадия Адольфовича, Фельдмана Александра Борисовича прекратить эти разборки на платформе “Барабашово”. Я еще раз подчеркиваю, что все мы понимаем глубину тех отношений, которые сложились, и процессы выяснения личных отношений, которые перетянуты в наш город. Мы не можем этого допустить. Мы уже видим, что там применяется оружие и, дай бог, чтобы там не было жертв. Нам необходимо работать исключительно в правовом русле. Я завтра срочно отбываю в командировку в город Киев и буду докладывать об этой ситуации Президенту”, – заявил он, комментируя столкновения.

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Стоит отметить, что 16 октября Харьковский городской совет проголосовал за пробивку новой дороги через рынок “Барабашово”.

По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, строительство этой дороги было предусмотрено генеральными планами города Харькова еще в 50-х годах. Протяженность новой магистрали составит 2,5 км. В ходе строительных работ также будут возведены новые подпорные столбы для метромоста.

Во время принятия этого решения, около 300 предпринимателей ТЦ “Барабашово” протестовали против такого строительства. Они утверждали, что “эта дорога ведет их в нищету, так как часть рынка будет снесена”.