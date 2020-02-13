Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Согласно сообщению, ночью 13 февраля экипажу патрульных полицейских поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester.
Сотрудники патрульной полиции нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель Subaru Forester начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться. В итоге началась погоня.
Во время преследования служебный автомобиль полиции Skoda Rapid застрял в поле возле села Хроли в Харьковском районе, а нарушители на Subaru Forester поехали дальше.
“С целью остановки транспортного средства старший лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль Subaru Forester, но машина скрылась с места происшествия. Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии”, – сказано в сообщении.
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Чоловіка, який був поранений під час конфлікту за участі патрульних — прооперували. Він у тяжкому стані: https://bit.ly/2UKngWR
Біля 25-ї лікарні перебувають поліція і друзі потерпілого. Тут також стоїть позашляховик із кульовими отворами, на якому привезли пораненого.
У патрульній поліції ситуацію поки не прокоментували. Обставини події з’ясовує Територіальне упраління ДБР у Полтаві, підтвердив речник Теруправління Олександр Білка.
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Опубліковано UA: Харків Четвер, 13 лютого 2020 р.
Работника патрульной полиции, который применил огнестрельное оружие, задержали за превышение власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Как проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований, задержанный – командир одной из рот Управления патрульной полиции в Харьковской области.
Раненый пассажир находился на заднем сидении автомобиля. Он получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Расследование взято под личный контроль руководством ГБР.
Решается вопрос о сообщении задержанному патрульному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения, а также об отстранении его от должности.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- В декабре прошлого года в городе Яготин Киевской области неизвестный открыл огонь по экипажу патрульной полиции. Конфликт произошел в результате неправильно припаркованного автомобиля стрелка, который мешал проезду другим транспортным средствам.