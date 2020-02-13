В Харькове задержали сотрудника патрульной полиции, который во время погони за автомобилем тяжело ранил пассажира транспортного средства.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Согласно сообщению, ночью 13 февраля экипажу патрульных полицейских поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester.

Сотрудники патрульной полиции нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель Subaru Forester начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться. В итоге началась погоня.

Во время преследования служебный автомобиль полиции Skoda Rapid застрял в поле возле села Хроли в Харьковском районе, а нарушители на Subaru Forester поехали дальше.

“С целью остановки транспортного средства старший лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль Subaru Forester, но машина скрылась с места происшествия. Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии”, – сказано в сообщении.

Стрільба у Харкові: поранений у тяжкому стані Чоловіка, який був поранений під час конфлікту за участі патрульних — прооперували. Він у тяжкому стані: https://bit.ly/2UKngWR Біля 25-ї лікарні перебувають поліція і друзі потерпілого. Тут також стоїть позашляховик із кульовими отворами, на якому привезли пораненого. У патрульній поліції ситуацію поки не прокоментували. Обставини події з’ясовує Територіальне упраління ДБР у Полтаві, підтвердив речник Теруправління Олександр Білка. Коли та від кого медики швидкої отримали виклик про стрілянину, Суспільному розповів Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта: Опубліковано UA: Харків Четвер, 13 лютого 2020 р.

Работника патрульной полиции, который применил огнестрельное оружие, задержали за превышение власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Как проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований, задержанный – командир одной из рот Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Раненый пассажир находился на заднем сидении автомобиля. Он получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Расследование взято под личный контроль руководством ГБР.

Решается вопрос о сообщении задержанному патрульному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения, а также об отстранении его от должности.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.