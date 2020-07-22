В Харькове полиция проверила сообщения о захвате заложников

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Сначала в полиции сообщили, что поступило сообщение о захвате заложников. На место происшествия выезжали руководство Киевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа.

Однако примерно через 15 минут полиция обновила свой пост, в котором указала, что информация о заложниках не подтвердилось.

“Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете”, – добавили правоохранители.