В Харькове полиция проверила сообщения о захвате заложников

Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Сначала в полиции сообщили, что поступило сообщение о захвате заложников. На место происшествия выезжали руководство Киевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа.
Однако примерно через 15 минут полиция обновила свой пост, в котором указала, что информация о заложниках не подтвердилось.
“Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете”, – добавили правоохранители.
Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
- После публикации Зеленского террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.
- По данным правоохранителей, у Кривоша были сообщники.
- В Сети появилось видео задержания Максима Кривоша.