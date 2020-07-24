В Харькове остановили работу ряда кафе и клубов, которые открыто игнорировала правила введенного в Украине карантина.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующее распоряжение было утверждено в четверг, 23 июля, руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Харькове Андреем Руденко.

Временно будет остановлена ​​работа таких субъектов хозяйствования: пиццерия “Scorini” (пр. Тракторостроителей, 59/56), клуб “Malina” (пр. Московский, 47); кафе-бар “Шишка” (пр. Героев Сталинграда, 176/1) кафе “Чарка” (ул. Косарева, 13-б) клуб “Galaktika Club” (ул. 23 Августа, 17).

Отмечается, что работа этих учреждений будет приостановлена ​​до особого распоряжения.