Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Соответствующее распоряжение было утверждено в четверг, 23 июля, руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Харькове Андреем Руденко.
Временно будет остановлена работа таких субъектов хозяйствования: пиццерия “Scorini” (пр. Тракторостроителей, 59/56), клуб “Malina” (пр. Московский, 47); кафе-бар “Шишка” (пр. Героев Сталинграда, 176/1) кафе “Чарка” (ул. Косарева, 13-б) клуб “Galaktika Club” (ул. 23 Августа, 17).
Отмечается, что работа этих учреждений будет приостановлена до особого распоряжения.
- Напомним, в Киеве за полторы недели составили 566 протоколов за нарушения карантина общественными заведениями столицы и закрыли 7 развлекательных заведений.