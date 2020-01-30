В Харькове, возле областного дома ребенка №2 на улице Кузнецкой, произошла перестрелка и прогремел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте происшествия видны осколки от гранаты и гильзы от огнестрельного оружия.

По словам очевидцев, с места перестрелки уехал автомобиль Mercedes белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

По городу и области по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области введена полицейская операция “Сирена”. Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и принимает меры для установления местонахождения автомобиля.

Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Чиж, полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.