Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
“Установлено, что авария с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid произошла 22 декабря в 2:30. Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Фото: Нацполиция
- 26 ноября в Уманском районе Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, в результате чего пострадали три человека.