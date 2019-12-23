В Харькове по улице Клочковская произошло ДТП с участием четырех авто, в результате которого пострадали два полицейских и 16-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

“Установлено, что авария с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid произошла 22 декабря в 2:30. Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Фото: Нацполиция