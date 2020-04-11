В пятницу вечером, 10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

“Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в больницу.