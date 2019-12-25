В Харькове снова ремонтируют мост, который 22 декабря открыл губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Об этом сообщает местное издание “Depo.Харьков”.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что мост пафосно открыли 22 декабря, а 24-го часть путепровода перекрыли для ремонта.

“Так пафосно открывали мост после ремонта и вот сегодня, 24.12.19, уже часть моста перекрыта на ремонт или доделки… Опять пробка по окружной на несколько километров… Но хорошо, хоть пускают через встречную полосу. Походу, Кучер работает по старой схеме: открыть надо в срок, а доделаем когда-нибудь. Надеемся, что он хоть не обрушится после “ускоренного” ремонта”.

Фото: Харьков City

Ранее издание “Наш Харьков” писало, что во время инспекции губернатором путепровода стали проявляться очевидные проблемы. Пешеходы были вынуждены перебегать дорогу в неустановленном месте, да еще и перескакивая новые отбойники.

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Кроме того, за день до открытия моста был уволен начальник службы автодорог Харьковской области.

Перед открытием восстановленный путепровод испытали на выдержку нагрузки – пролет выдержал 240 тонн (эта цифра соответствует европейским нормам). Но пока его пропускная способность в 11 раз ниже нормы.

Сейчас по мосту разрешен проезд транспорта весом до 20 тонн. Чтобы весь мост выдерживал большие нагрузки, нужно в плановом режиме провести его капремонт.