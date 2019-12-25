Об этом сообщает местное издание “Depo.Харьков”.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что мост пафосно открыли 22 декабря, а 24-го часть путепровода перекрыли для ремонта.
“Так пафосно открывали мост после ремонта и вот сегодня, 24.12.19, уже часть моста перекрыта на ремонт или доделки… Опять пробка по окружной на несколько километров… Но хорошо, хоть пускают через встречную полосу. Походу, Кучер работает по старой схеме: открыть надо в срок, а доделаем когда-нибудь. Надеемся, что он хоть не обрушится после “ускоренного” ремонта”.
Фото: Харьков City
Ранее издание “Наш Харьков” писало, что во время инспекции губернатором путепровода стали проявляться очевидные проблемы. Пешеходы были вынуждены перебегать дорогу в неустановленном месте, да еще и перескакивая новые отбойники.
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Кроме того, за день до открытия моста был уволен начальник службы автодорог Харьковской области.
Перед открытием восстановленный путепровод испытали на выдержку нагрузки – пролет выдержал 240 тонн (эта цифра соответствует европейским нормам). Но пока его пропускная способность в 11 раз ниже нормы.
Сейчас по мосту разрешен проезд транспорта весом до 20 тонн. Чтобы весь мост выдерживал большие нагрузки, нужно в плановом режиме провести его капремонт.
- 25 августа около 8:00 утра в Харькове обвалилась одна сторона моста от рынка “Лоск” в сторону села Песочин. Полиция получила сообщение о происшествии в 8:46 утра. На место сразу же отправилась следственно-оперативная группа.
- Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за перегруженной фуры.
- Полиция открыла уголовное производство по факту обрушения моста по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.