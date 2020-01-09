В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины помешала спецслужбам России убить одного из бывших командиров батальона Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для совершения убийства российские спецслужбы завербовали харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, однако был уволен.

Задание харьковчанин получил во время краткосрочной поездки в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мессенджер. За убийство российские кураторы обещали деньги.

Так, спецслужбы РФ хотели отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций “Л/ДНР”. В частности, была ликвидирована группа российских офицеров, один из которых носил звание “Героя России”.

Харьковчанин должен был заложить взрывное устройство в многоквартирном жилом доме, где живет командир. Но сотрудники СБУ вовремя задержали злоумышленника и уничтожили взрывчатку.

Фото: СБУ

По оценкам специалистов, ее мощность составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала от автомобильной сигнализации.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.