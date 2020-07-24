Орджоникидзевский райсуд Харькова арестовал с правом залога Дмитрия Михайленко, которого правоохранители считают возможным сообщником Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

“Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175 тысяч 760 гривен”, – написал Чубенко.

Он уточнил, что правоохранители “после установления контакта между “луцким террористом” и харьковчанином” провели обыски у последнего. В итоге были обнаружены 3 пистолета, гранаты и патроны. 23 июля жителю Харькова сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).

“Информация о возможной продаже оружия через почтовые отправления сейчас проверяется досудебным расследованием. Подозреваемый говорит, что отправлял монеты”, – добавил Чубенко.

Как сообщает агентство “Интерфакс-Украина”, мера пресечения Михайленко действует до 18 сентября. На решение следственного судьи может быть подана апелляция.

Отвечая на вопросы журналистов после оглашения судебного решения, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

В ходе заседания следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным следствия, Михайленко отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у “луцкого террориста” была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.

“Установлено, что Михайленко 17.07.2020 года через отделение “Новой почты” №38 в Харькове отправил посылку в Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу… При задержании Кривоша у него была обнаружена ручная граната наступательного действия РГД-5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина Михайленко”, – заявил Дорошенко.

Адвокат харьковчанина в свою очередь утверждал, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицал, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признал себя виновным в незаконном их хранении.

Он также заявил, что не является пособником “луцкого террориста”.

Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как известно, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе.

Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с текстом: “Фильм “Земляне” 2005 года: смотреть всем”. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

В итоге Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.

Стоит отметить, что ряд моментов спецоперации по освобождению заложников в Луцке вызвали вопросы. В частности, момент задержания Кривоша, который сам покинул автобус и около минуты ждал, пока его задержат. И только потом произошел “штурм” автобуса с бронетранспортером и гранатами.