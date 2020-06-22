В Харькове под областным специализированным диспансером радиационной защиты населения устроили митинг против приема граждан с коронавирусом. В ходе протеста произошла потасовка, в результате которой пострадали два правоохранителя.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Когда в диспансер привезли первого больного COVID-19, между полицией и участниками акции произошли столкновения. Представители чернобыльских организаций пытались не пустить в диспансер “скорую”, которая привезла пациента с коронавирусом.

“Двое 24-летних оперуполномоченных отдела полиции получили телесные повреждения. Предварительно, один получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, второй – ушиб голени”, – говорится в сообщении.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Председатель ХОГА Алексей Кучер встретился с представителями чернобыльских организаций Харькова и области, чтобы решить конфликт с блокировкой работы диспансера радиационной защиты населения, который сегодня начал прием больных COVID-19.

Он заверил, что все чернобыльцы смогут получить плановое лечение в других учреждениях областного подчинения.

“Какая вам необходима медицинская помощь – мы все решим. При этом я закреплю отдельного человека, которому можно будет сообщать о случаях необходимости госпитализации чернобыльцев. В случае если кто-то будет госпитализирован в другую больницу, и там будут требовать деньги за лечение, вы также будете сообщать это данному лицу. Таким образом мы урегулируем этот вопрос”, – сообщил председатель ХОГА.