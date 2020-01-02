Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами.

“Он остановил транспортное средство и начал выражаться нецензурной бранью в сторону пассажиров. Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира”, – говорится в сообщении.

В связи с инцидентом открыто дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы.