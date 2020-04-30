Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Так, по улице Полтавский шлях ходила обнаженная женщина. В одной руке она держала нож, в другой – пакет с отрезанной головой.
Что-либо объяснять и рассказывать полицейским женщина отказалась. Ее доставили в Холодногорский отдел полиции.
ВНИМАНИЕ! Присутствует ненормативная лексика!!!
Какой-то треш с утра на Залютино 🚨
5:40 утра, у голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом кидалась на них с заточкой.
🔞 Фото и видео без цензуры в нашем телеграм: https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-Pm62X0-T4OrA
Опубліковано ХС • Харьков Середа, 29 квітня 2020 р.
Кроме того, сегодня в 08:25 в полицию Дергачевского отдела поступила информация от 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Человек живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.
На место выехала следственно-оперативная группа.
- 29 февраля 2016 года в Москве у станции метро “Октябрьское поле” задержана женщина. Она подошла к станции с отрезанной головой ребенка и кричала “Аллах Акбар”.
- Обвиняемая в убийстве четырехлетней девочки в Москве няня Гюльчехра Бобокулова переведена под наблюдение врачей в психиатрическую больницу при СИЗО “Бутырка”.