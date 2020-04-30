30 апреля рано утром полицейские Харькова на улице задержали женщину в неадекватном состоянии. У нее в руках был пакет с отрезанной головой девочки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так, по улице Полтавский шлях ходила обнаженная женщина. В одной руке она держала нож, в другой – пакет с отрезанной головой.

Что-либо объяснять и рассказывать полицейским женщина отказалась. Ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

ВНИМАНИЕ! Присутствует ненормативная лексика!!!

Какой-то треш с утра на Залютино 🚨 5:40 утра, у голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом кидалась на них с заточкой. 🔞 Фото и видео без цензуры в нашем телеграм: https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-Pm62X0-T4OrA Опубліковано ХС • Харьков Середа, 29 квітня 2020 р.

Кроме того, сегодня в 08:25 в полицию Дергачевского отдела поступила информация от 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Человек живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место выехала следственно-оперативная группа.