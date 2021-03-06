Об этом в интервью #Буквам рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

“К сожалению, в Харькове футбольные традиции просели на некоторое время. И мы должны их возрождать. На самом деле, Харьков инфраструктурно готов к большому футболу: стадион есть, тренировочная база тоже. Более того, первый важный шаг уже сделан – Харьков возвращает себе “Металлист”. Мы договорились с Александром Ярославским вместе возродить команду”, – сказал Терехов.

“Очень надеюсь … Уверен, что вместе – усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского – мы сможем вывести “Металлист” не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство”, – добавил секретарь горсовета.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.