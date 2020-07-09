В Харьковской области в поселке Первая Ивановка 8 июля при поджоге сухой травы погибла пожилая женщина 1942 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Там говорят, что около полудня спасателей вызвали на пожар сухой травы. На момент их прибытия на место происшествия огонь охватил 250 квадратных метров.

Во время тушения пожара на месте выжженной травы спасатели нашли обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина 1942 года рождения.

Фото: ГСЧС

По словам очевидцев, она работала по хозяйству и решила сжечь траву на собственном приусадебном участке. Но во время этого ей стало плохо и она потеряла сознание. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде и вызвали спасателей.

В ГСЧС говорят, что причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.