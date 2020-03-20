Об этом сообщили в официальной Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.

“Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один — в Харьковской, один — во Львовской”, — говорится в сообщении.

Этот случай — первый в Харьковской области.

Как отметил в видеообращении глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, речь идет о харьковчанке, которая накануне вернулась из-за границы. Она проходит лечение в Киевской области.

“По поводу информации Министерства здравоохранения по подтвержденного случая в Харьковской области на коронавирус. Следует сообщить, что действительно заболела харьковчанка, которая с 11 марта, после того, как вернулась из Франции, находится в Киевской области. То есть на сегодняшний день на территории нашего региона больных коронавирус не зафиксирован”, — сказал он.