Об этом сообщили в официальной Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.
“Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один — в Харьковской, один — во Львовской”, — говорится в сообщении.
Этот случай — первый в Харьковской области.
Как отметил в видеообращении глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, речь идет о харьковчанке, которая накануне вернулась из-за границы. Она проходит лечение в Киевской области.
“По поводу информации Министерства здравоохранения по подтвержденного случая в Харьковской области на коронавирус. Следует сообщить, что действительно заболела харьковчанка, которая с 11 марта, после того, как вернулась из Франции, находится в Киевской области. То есть на сегодняшний день на территории нашего региона больных коронавирус не зафиксирован”, — сказал он.
По состоянию на 22 часа 20 марта стало известно, что в Черновицкой области зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество случае в стране достигло 39.
В Черновцах выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом COVID-19.
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