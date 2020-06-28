Вечером 27 июня в селе Гусаровка, что в Харьковской области, мужчина открыл стрельбу по отдыхающим, среди которых были дети. Вследствие стрельбы погиб молодой мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

В селе Гусаровка возле карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. В какой-то момент из леса вышел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в компанию.

Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения, их госпитализировали. 27-летний парень от полученных ранений скончался.

На месте происшествия полицейские задержали 53-летнего жителя района. У него изъяли пистолет.

По факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.