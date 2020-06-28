Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.
В селе Гусаровка возле карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. В какой-то момент из леса вышел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в компанию.
Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения, их госпитализировали. 27-летний парень от полученных ранений скончался.
На месте происшествия полицейские задержали 53-летнего жителя района. У него изъяли пистолет.
По факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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