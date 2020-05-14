В селе Феськи Злочевского района Харьковской области семь человек, среди которых есть подростки, жестоко избили 19-летнюю девушку, а видео издевательств опубликовали в Интернете.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел 10 мая. Потерпевшая вышла на прогулку со своей 18-летней знакомой, которая завела ее в малолюдное место рядом с заброшенным магазином возле местного кладбища. К девушке подошли еще шестеро ее знакомых, которые по очереди принялись ее бить и оскорблять.

Свои издевательства они снимали на видео, которое потом опубликовали в социальной сети.

Полиция установила личности всех, кто издевался над девушкой. Среди них трое несовершеннолетних – от 14-ти до 16-ти лет, остальным участникам – от 18-ти до 22-х лет.

Расправу организовала именно 18-летняя подруга. Мотивы устанавливаются.

Уголовное производство начато по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Видео здесь. На видео кадры насилия и ненормативная лексика.