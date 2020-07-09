В Харьковской области из-за пассажиров, нарушивших масочный режим, почти на час задержался в дороге пригородный поезд.

Об этом проинформировали в пресс-службе “Укрзализныци”.

Инцидент произошел накануне, 8 июля.

“Пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно – пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок”, – отмечается в сообщении.

Пассажиров без масок во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и сотрудники военизированной охраны регионального филиала “Южная железная дорога”. Они как раз осуществляли очередной рейд, проверяя соблюдение гражданами карантинных требований.

“На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками”, – говорится в сообщении.

В итоге железнодорожники вызвали наряд Национальной полиции, сотрудники которой “провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима”.

Из-за инцидента поезд был задержан на станции Дергачи на 51 минуту, а на конечную станцию Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в 49 минут.

Стоит отметить, что, согласно постановлению Правительства об адаптивном карантине, маски, в том числе самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.