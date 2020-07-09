Об этом проинформировали в пресс-службе “Укрзализныци”.
Инцидент произошел накануне, 8 июля.
“Пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно – пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок”, – отмечается в сообщении.
Пассажиров без масок во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и сотрудники военизированной охраны регионального филиала “Южная железная дорога”. Они как раз осуществляли очередной рейд, проверяя соблюдение гражданами карантинных требований.
“На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками”, – говорится в сообщении.
В итоге железнодорожники вызвали наряд Национальной полиции, сотрудники которой “провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима”.
Из-за инцидента поезд был задержан на станции Дергачи на 51 минуту, а на конечную станцию Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в 49 минут.
Стоит отметить, что, согласно постановлению Правительства об адаптивном карантине, маски, в том числе самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.
- По состоянию на сегодняшний день Харьковская область входит в список регионов Украины, которые не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантина.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен. Соответствующий законопроект должен быть одобрен Верховной Радой.