Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что четверо правоохранителей, работников Валковского районного отделения полиции были уведомлены о подозрении по факту превышения своих служебных полномочий, а также пособничества в вырубке леса.

Помимо полицейских, о подозрении сообщено 11 жителям Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

По информации следствия, жителем Змиевского района на протяжении 2018-2020 годов была создана группа в более чем 30 человек для того, чтобы незаконно рубить и продавать деревья.

При этом подчеркивается, что полицейские “крышевали” незаконную схему вырубки леса за денежное вознаграждение. Именно они сопровождали транспорт, перевозящий срубленную древесину и устраняли препятствия в совершении преступлений данной группой.

По данным прокуратуры, в преступлении подозреваются оперуполномоченный сектора криминальной полиции, начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции и двое полицейских сектора реагирования патрульной полиции.

По информации из заключения эксперта, государству был нанесен ущерб в размере 850 тысяч гривен.

“В общей сложности вследствие незаконной порубки деревьев ущерб может составлять ориентировочно 300 млн грн (будут подтверждены после проведения осмотров участков, на которых вырублены деревья, и результатов экспертных исследований)”, – говорится в сообщении.

У подозреваемых было проведено около 50 обысков. В данный момент решается вопрос о выборе меры пресечения.