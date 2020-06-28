Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Уточняется, что взрыв произошел в населенном пункте Эсхар.

По информации следствия, мужчина открыл в доме газ, а через некоторое время после этого поджег спичку, из-за чего и произошел взрыв.

В результате были сильно повреждены летняя кухня дома и окна. Спасателям пришлось ликвидировать пожар, а мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами лица и рук.