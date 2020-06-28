Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Уточняется, что взрыв произошел в населенном пункте Эсхар.
По информации следствия, мужчина открыл в доме газ, а через некоторое время после этого поджег спичку, из-за чего и произошел взрыв.
В результате были сильно повреждены летняя кухня дома и окна. Спасателям пришлось ликвидировать пожар, а мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами лица и рук.
- Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.