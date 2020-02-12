Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Около 16 часов в среду, 12 февраля, в одном из поселков Харьковской области собака вырвалась из вольера и напала на 4-летнего мальчика, который остался без присмотра взрослых.

“Полицейские предварительно установили, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось”, — говорится в сообщении.

По словам родных мальчика, собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял. Полицейские решают вопрос о квалификации события в рамках Уголовного Кодекса и выясняют обстоятельства трагедии.