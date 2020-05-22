Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведке удалось установить, что житель оккупированного Донецка входит в танковый экипаж боевиков террористической организации. При этом он нелегально попал в Харьковскую область для того, чтобы встретиться со своими родственниками.

“Контрразведка СБУ зафиксировала факт пребывания боевика на подконтрольной украинским властям территории и задержала его во время возвращения в незаконное вооруженное формирование через границу с РФ”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что при осмотре личных вещей боевика сотрудники СБУ изъяли так называемый военный билет “министерства обороны ДНР”, где было отмечено “прохождение службы”.

Помимо того, правоохранители также обнаружили у боевика удостоверение “общественного движения Донецкой республики”, а в его телефоне и ноутбуке нашли фотографии, доказывающие преступную деятельность.

В данный момент боевику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.