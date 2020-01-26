В столице Финляндии – городе Хельсинки в 2019 году на дорогах не погиб ни один пешеход.

Об этом сообщает газета “Helsingin Sanomat” со ссылкой на предварительные данные о несчастных случаях, сообщенных в полицию.

Такой показатель был достигнут впервые с 1960 года, когда дорожно-транспортные происшествия начали официально фиксироваться.

Согласно же неофициальным данным, в последний раз ни один пешеход не пострадал в 1908 году.

По данным журналистов, в ДТП в Хельсинки в 2019 году погибли три человека. Двое из них ехали на мотоциклах, а еще один — на легковом автомобиле. В статье отмечается, что это также очень низкий показатель. Так, за последнее десятилетие среднее число погибших составляло 7 человек в год, и большинство из них практически всегда были пешеходами.

До начала нового тысячелетия количество погибших каждый год составляло от 20 до 30 человек.

Транспортный инженер Юсси Сеппала в беседе с изданием сообщил, что одна из причин такого низкого показателя — новые ограничения скорости. Так, сейчас автомобилям разрешено передвигаться по жилым центральным улицам Хельсинки со скоростью 30 км/ч, по главным улицам — со скоростью 40 км/ч, а по более отдаленным — 50 км/ч.

Всего в ДТП в Хельсинки в 2019 году пострадали 400 человек, из них 80 пешеходов.