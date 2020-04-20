В ночь на понедельник неизвестный бросил бутылку с горючей жидкостью в здание иудейской религиозной общины в Херсоне.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

В главке проинформировали, что около трех часов ночи 20 апреля на линию “102” поступил звонок от жителя Херсона, который рассказал, что стал свидетелем того, как неизвестный поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины на ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожара не произошло, а жидкость не разгорелась.

На месте происшествия полицейские обнаружили остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющегося вещества, они были направлены на исследование.

“Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к совершению правонарушения”, — отметили в пресс-службе.