Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
В главке проинформировали, что около трех часов ночи 20 апреля на линию “102” поступил звонок от жителя Херсона, который рассказал, что стал свидетелем того, как неизвестный поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины на ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожара не произошло, а жидкость не разгорелась.
На месте происшествия полицейские обнаружили остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющегося вещества, они были направлены на исследование.
“Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к совершению правонарушения”, — отметили в пресс-службе.
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