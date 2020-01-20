Сегодня в Херсоне с самого утра силовики проводят спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки (ОПГ). В центр подогнали бронетранспортеры, сотрудники полиции блокируют въезд-выезд из города.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В Офисе Генпрокурора рассказали, что члены группировки совершали насилие над людьми, поджигали чужое имущество.

Сообщено о подозрении главарю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Местные СМИ сообщают, что это Игорь Павловский – помощник экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

“Обвинительный акт по указанному лицу находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк”, – отметили в прокуратуре.

Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.

Кроме того, силовики проводят обыски в уголовном производстве по факту нападения на чиновницу Гандзюк.

В Офисе подчеркнули, что спецоперация проводится и в других населенных пунктах области.