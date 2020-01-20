Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
В Офисе Генпрокурора рассказали, что члены группировки совершали насилие над людьми, поджигали чужое имущество.
Сообщено о подозрении главарю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Местные СМИ сообщают, что это Игорь Павловский – помощник экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
“Обвинительный акт по указанному лицу находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк”, – отметили в прокуратуре.
Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.
Кроме того, силовики проводят обыски в уголовном производстве по факту нападения на чиновницу Гандзюк.
В Офисе подчеркнули, что спецоперация проводится и в других населенных пунктах области.
- В мае 2019 года суд отпустил из СИЗО экс-помощника народного депутата от фракции “Блок Петра Порошенко” Николая Паламарчука Игоря Павловского, который является фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.