В Херсоне правоохранители расследуют насильственную смерть котенка: согласно предварительным данным, животное выбросили из окна, вследствие чего оно погибло.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Херсонской области.

“В социальных сетях херсонские пользователи стали распространять информацию о насильственной гибели котенка в Херсоне. По данному факту проводится досудебное расследование”, – сказано в сообщении.

Так, вечером 5 мая в службу “102” позвонила 31-летняя жительница Херсона. Женщина сообщила, что из окна дома в переулке Казацкий выбросили котенка, который от удара погиб.

На место вызова выехал экипаж полиции. Полицейские установили владельцев котенка. Им оказался 23-летний мужчина, проживающий вместе с 19-летней женой и малолетним ребенком.

Мужчина при общении с полицейскими утверждал, что “котенок шел по подоконнику, не удержался и упал сам на улицу”. Он якобы пытался его схватить, “но не успел”.

По письменному заявлению женщины-очевидца полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины “Жестокое обращение с животными”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.

“Сейчас с целью беспристрастного и всестороннего расследования устанавливаются дополнительные очевидцы происшествия, изучаются записи установленных вблизи камер видеонаблюдения и проводятся другие следственные мероприятия”, – отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что на распространенной в Сети видеозаписи женщина-владелица котенка заявляет полицейским, что животное ей “не надо”, и “много котов рождается”, а также что в другом месте “каждый день топят маленьких котов”. При этом она не отрицает, что животное преднамеренно выбросили в окно.

А очевидцы говорят, что котенок “грыз вещи, и за это его выкинули в окно”.

ВНИМАНИЕ!!! Видео содержит сцену жестокости в отношении животного (18+).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Лаврикова (@negr_7775) 7 Май 2020 в 2:07 PDT