Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Уточняется, что коронавирус был диагностирован у 26-летнего работника базы отдыха в селе Стрелковое.
По словам главы области, диагноз был подтвержден у сотрудника обслуживающего персонала, который проходил плановое ПЦР-тестирование.
“Симптомов наличия коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное”, – написал глава ОГА.
При этом сообщается, что на базе отдыха находилось 165 людей, которые в результате оказались изолированы в данном заведении и теперь находятся под наблюдением врачей.
“Сейчас работают медработники, осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования”, – добавил Гусев.
- В Украине по состоянию на 10 июля зафиксировано уже 52 тысячи 43 случая заболевания COVID-19, новых случаев – 819.