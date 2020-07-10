На базе отдыха в Херсонской области подтверждено заражение коронавирусом у сотрудника учреждения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Уточняется, что коронавирус был диагностирован у 26-летнего работника базы отдыха в селе Стрелковое.

По словам главы области, диагноз был подтвержден у сотрудника обслуживающего персонала, который проходил плановое ПЦР-тестирование.

“Симптомов наличия коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное”, – написал глава ОГА.

При этом сообщается, что на базе отдыха находилось 165 людей, которые в результате оказались изолированы в данном заведении и теперь находятся под наблюдением врачей.

“Сейчас работают медработники, осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования”, – добавил Гусев.