В Херсонской области взорвался военный автомобиль, в кузове которого находились боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уточняется, что возгорание военного автомобиля “КрАЗ” произошло около 12:00 во время движения техники к месту дислокации.

При этом в кузове грузовика находились боеприпасы, после детонации которых произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователями ГБР начато досудебное расследование по факту уничтожения средств передвижения, боеприпасов и оружия по неосторожности, которое нанесло ущерб в крупных размерах.