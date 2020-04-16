Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Уточняется, что возгорание военного автомобиля “КрАЗ” произошло около 12:00 во время движения техники к месту дислокации.
При этом в кузове грузовика находились боеприпасы, после детонации которых произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.
Следователями ГБР начато досудебное расследование по факту уничтожения средств передвижения, боеприпасов и оружия по неосторожности, которое нанесло ущерб в крупных размерах.
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