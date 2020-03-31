Об этом сообщает местное издание УНАС.NEWS.
Уточняется, что два местных жителя несколько дней возили гроб с надписью “Задумайся” на грузовом автомобиле.
При этом активисты призывали через громкоговоритель соблюдать правила карантина.
Сообщается, что акцию пришлось прервать из-за нападения на машину, в результате которого было разбито лобовое стекло, поломан сам гроб и украдена звуковая аппаратура.
По мнению активистов, акция с гробом должна была “взбудоражить” жителей. Ранее они расклеивали в городе флайера с предостережениями.
“Нужно было выезжать раньше. Один день – не в рублях, а в жизнях – тысяча. Я говорю о примере Италии. Мне больно – Италия, я там работал и знаю”, – рассказал один из активистов.
При этом за такие поездки неравнодушные были несколько раз оштрафованы полицией за нарушение правил дорожного движения.
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