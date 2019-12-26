Оперуполномоченный Управления СБУ в Хмельницкой области совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего они погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что правоохранитель находился за рулем служебного автомобиля Daewoo Lanos и превысил разрешенную скорость.

“Потерпевшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия”, – сообщили с ГБР.

Фото: ГБР

Следователи открыли производство по ч.2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.