В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих.

Об этом заявил Рахми Доган – губернатор турецкой провинции Хатай, что граничит с Сирией, информирует британское агентство ВВС.

Также есть раненые, но их состояние не критическое. По словам турецких властей, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” – президента Сирии.

“Тридцать три наших солдата приняли мученическую смерть в результате авиаудара… силами режима (Башара аль-Асада, – ред.)”, – заявил Доган.

Стоит отметить, что после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства.

Запись с беспилотника обнародована на сайте турецкого государственного агентства Anadolu. Утверждается, что турецкие войска уничтожали военную технику, позиции и живую силу войск президента Сирии Башара Асада.

Также сообщается, что за последние дни войска Турции “нейтрализовали” 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

Turkish military also releases footages showing that it has destroyed Syrian regime targets in Idlib in response to attacks that left a number of Turkish soldiers dead pic.twitter.com/q0SdSU4MUV — Happening Now (@HappeningNow__) February 28, 2020

Вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе, сообщает Anadolu.

“Глава террористического государства Асад, который войдет в историю как военный преступник, и элементы режима заплатят высокую цену за это коварное нападение”, – подчеркнул он.

Тем временем Россия, ключевой военный союзник Сирии и правительства Асада, опровергает причастность к атаке в Идлибе. В Минобороны РФ утверждают, что турецкие военные якобы находились “в боевых порядках отрядов террористов”, а Анкара, “не предупреждала об их местонахождении” (вероятно, под “террористами” подразумевается сирийская оппозиция, которая несогласна с правлением Асада).

В данный момент Идлиб – единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции. Там находятся несколько миллионов беженцев из других регионов Сирии, которые не хотят жить под властью режима Асада.

Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции. При этом Россия поддерживает правительственные силы Башара Асада. В Сирии, в частности расположен российский военный контингент и боевые самолеты.