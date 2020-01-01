В столице Хорватии Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью. В нем собрали истории похмелья и предметы, которые напоминают пьяные вечеринки.

Об этом передает телеканал CNN.

Пока в музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Однако организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.

Также посетителям предлагают попробовать ракию, местный бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующие эффект опьянения.

“Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь”, — пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.

Фото: Museum of Hangovers

Он отметил, что среди экспонатов оказались странные вещи, с которыми просыпались пьяные люди и сопровождавшие их ночью.

Открыть музей Дубоковича и его подругу Роберту Микелич побудила история одного из их друзей, который проснулся после вечеринки с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала. Дубокович и Микелич собрали в музей истории похмелья своих друзей.

Основатели музея отмечают, что музей создали не для того, чтобы прославлять пьяные вечеринки, а наоборот, чтобы показать до чего может довести алкоголь.