Об этом передает телеканал CNN.
Пока в музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Однако организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.
Также посетителям предлагают попробовать ракию, местный бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующие эффект опьянения.
“Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь”, — пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.
Фото: Museum of Hangovers
Он отметил, что среди экспонатов оказались странные вещи, с которыми просыпались пьяные люди и сопровождавшие их ночью.
Открыть музей Дубоковича и его подругу Роберту Микелич побудила история одного из их друзей, который проснулся после вечеринки с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала. Дубокович и Микелич собрали в музей истории похмелья своих друзей.
Основатели музея отмечают, что музей создали не для того, чтобы прославлять пьяные вечеринки, а наоборот, чтобы показать до чего может довести алкоголь.
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