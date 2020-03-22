Об этом сообщает хорватский телеканал HRT Vijesti.
В воскресенье, около 6 утра в Хорватии зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла по шкале Рихтера. В центре Загреба обрушены фасады зданий. Городские власти отмечают, что землетрясение больше всего затронуло старую часть города.
U potresu koji je jutros zatresao Zagreb oštećen je južni toranj zagrebačke katedrale, a teško je oštećena i Bazilika Srca Isusova u Palmotićevoj https://bit.ly/39eIy2d
Posted by HRT Vijesti on Sunday, March 22, 2020
К устранению последствий привлекли 70 военнослужащих хорватской армии.
“Они все в действии, я отдал приказ поднять хорватскую армию. Мы готовы помочь городу Загребу. Наша задача, как части системы внутренней безопасности — помогать нашим гражданам, когда это наиболее необходимо”, – сказал министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич.
В результате землетрясения пострадал парень 15-ти лет, который получил повреждения.
Отмечается, что толчки ощущались и в соседних Боснии и Герцеговину и Словении.
- В Турции в результате землетрясения погибли 8 человек.
- В Японии решили сбросить радиоактивные воды «Фукусимы-1» в море или атмосферу.
- В Иране вблизи атомной электростанции произошло землетрясение.