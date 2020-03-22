В Хорватии, в воскресенье, 22 марта, ранним утром произошло землетрясение. В Загребе разрушены здания, к устранению последствий задействованы десятки военных.

Об этом сообщает хорватский телеканал HRT Vijesti.

В воскресенье, около 6 утра в Хорватии зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла по шкале Рихтера. В центре Загреба обрушены фасады зданий. Городские власти отмечают, что землетрясение больше всего затронуло старую часть города.

U potresu koji je jutros zatresao Zagreb oštećen je južni toranj zagrebačke katedrale, a teško je oštećena i Bazilika Srca Isusova u Palmotićevoj https://bit.ly/39eIy2d Posted by HRT Vijesti on Sunday, March 22, 2020

К устранению последствий привлекли 70 военнослужащих хорватской армии.

“Они все в действии, я отдал приказ поднять хорватскую армию. Мы готовы помочь городу Загребу. Наша задача, как части системы внутренней безопасности — помогать нашим гражданам, когда это наиболее необходимо”, – сказал министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич.

В результате землетрясения пострадал парень 15-ти лет, который получил повреждения.

Отмечается, что толчки ощущались и в соседних Боснии и Герцеговину и Словении.