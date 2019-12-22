Сегодня в Хорватии проходит первый тур президентских выборов.

Об этом сообщает агентство Euronews.

Около 3,8 миллиона избирателей имеют право проголосовать за одного из 11 кандидатов.

Действующий консерватор Колинда Грабар-Китарович баллотируется на второй срок, но ей бросают вызов бывший левый премьер-министр Зоран Миланович и правый певец Мирослав Шкоро.

Хотя в Хорватии президентский пост в значительной степени церемониален – глава государства формально командует армией и представляет страну на международном уровне.

По данным последнего социологического опроса, опубликованного хорватским государственным вещателем HRT, за Грабар-Китарович намерены проголосовать свыше 28,3% респондентов, за Милановича – 26,6%, а за Шкоро – 20,7 %.