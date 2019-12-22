Об этом сообщает агентство Euronews.
Около 3,8 миллиона избирателей имеют право проголосовать за одного из 11 кандидатов.
Действующий консерватор Колинда Грабар-Китарович баллотируется на второй срок, но ей бросают вызов бывший левый премьер-министр Зоран Миланович и правый певец Мирослав Шкоро.
Хотя в Хорватии президентский пост в значительной степени церемониален – глава государства формально командует армией и представляет страну на международном уровне.
По данным последнего социологического опроса, опубликованного хорватским государственным вещателем HRT, за Грабар-Китарович намерены проголосовать свыше 28,3% респондентов, за Милановича – 26,6%, а за Шкоро – 20,7 %.
- Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила президенту РФ Владимиру Путину игровую футболку сборной своей страны по футболу.